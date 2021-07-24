Балахнин: в решении РФС о назначении тренера-совместителя нет смысла

РФС 23 июля объявил о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. Ближайшие полгода 52-летний специалист будет совмещать работу в национальной команде и "Ростове".

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) наступает на старые грабли, назначив на пост главного тренера сборной России в качестве совместителя наставника "Ростова" Валерия Карпина, в этом решении нет смысла. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер национальной команды Сергей Балахнин, который работал в штабе совмещавшего работу в сборной и ЦСКА Леонида Слуцкого.

"Меня не удивило назначение Карпина - в принципе, он всегда назывался в числе претендентов, - сказал Балахнин. - Мы уже проходили это [совмещение тренерами работы в сборной России и клубе]. Думаю, они все время наступают на одни и те же грабли, а в этом нет смысла. Я не понимаю этого решения, но если его разъяснят, тогда ради бога".

"Уже сколько раз это было и буквально все твердили, что это неправильно - нельзя работать на два фронта, сидеть на двух стульях. По-моему, это очевидная вещь для всех. Я с этим однозначно не согласен! Тем более мы были в такой шкуре, когда работали в сборной со Слуцким", - продолжил собеседник агентства.

Карпин стал шестым тренером в истории сборной России, совмещающим работу в национальной команде и клубе. Ранее в таком формате работали Олег Романцев ("Спартак" - 1994-1995, 1998-2002), Анатолий Бышовец ("Зенит" - 1998), Валерий Газзаев (ЦСКА - 2002-2003), Гус Хиддинк ("Челси" - 2009) и Леонид Слуцкий (ЦСКА - 2015-2016). Бывший тренер сборной России отметил, что любому делу, а не только работе тренера национальной команды, нужно отдаваться полностью. "Когда работаешь и тут, и там - это сложно и плохо для дела, об этом сто раз говорили, и РФС это знает", - добавил он.

"Вполне возможно, что пришлось принимать решение [о назначении нового главного тренера сборной России] в сжатые сроки, но это не оправдание, - подчеркнул Балахнин. - Если не будет результата, кто за это будет отвечать? Дело однозначно будет страдать, что бы там ни говорили".

Работа Карпина в сборной может негативно повлиять на "Ростов"

Балахнин - воспитанник ростовского футбола. Большую часть карьеры игрока он провел, выступая за "Ростсельмаш" и ростовский СКА. В качестве главного тренера и ассистента он работал в "Ростсельмаше" (с 2003 года команда носит название "Ростов") с 1998 по 2007 год, а также в сезоне-2011/12. На вопрос о том, рад ли он, что главным тренером сборной стал тренер его родного клуба, Балахнин ответил, что задумывается о том, как это скажется на команде.

"Сейчас такой момент, что "Ростов" не совсем набрал обороты, выступает не совсем удачно. Такие вещи могут негативно повлиять на клуб, на развитие футбола [в регионе], хотя, когда из клуба тренера приглашают в сборную, это, конечно же, льстит и клубу, и городу, и области", - продолжил собеседник агентства.

На вопрос о том, как он оценивает перспективы совместной работы в сборной Карпина и капитана национальной команды Артема Дзюбы, учитывая их непростые взаимоотношения в период совместной работы в "Спартаке", Балахнин затруднился дать прогноз. "То, что у них [непростые] отношения, это очевидно - все это знают. Конечно же, это в какой-то степени будет влиять. Но тут, хочешь не хочешь, надо находить точки соприкосновения, думаю, так и будет - это надо сделать, они взрослые люди и понимают, что надо делать все лучшее в интересах, как бы это пафосно не звучало, страны и сборной", - отметил он.

"Стоит ли с приходом Карпина ждать появления в сборной России большего числа игроков из "Ростова"? Думаю, да - прежде всего вратаря Сергея Песьякова, который, на мой взгляд, заслуживает этого, и центрального защитника Максима Осипенко", - добавил Балахнин.

С августа 2016 года по июль 2021 года пост главного тренера сборной России занимал Станислав Черчесов. За это время из "Ростова" в национальную команду вызывались вратарь Сослан Джанаев, защитники Федор Кудряшов и Иван Новосельцев, полузащитники Александр Ерохин и Алексей Ионов, а также нападающие Дмитрий Полоз и Александр Бухаров.