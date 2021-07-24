Шпажистка Колобова считает причиной неудачи на Играх неверный настрой и нехватку стартов

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российская шпажистка Виолетта Колобова, уступившая в личном турнире на Олимпиаде в Токио в 1/16 финала, считает, что не смогла правильно настроиться на индивидуальные соревнования из-за нехватки стартов. Об этом она сообщила ТАСС.

"Думаю, что самое главное сейчас для меня - это настрой, но я не смогла настроиться правильно на личные соревнования. Возможно, из-за нехватки соревновательной практики - год пропустила, в том числе сборы и турниры, пусть их было и немного из-за пандемии. У меня было всего два российских старта, не хватило соревновательной практики, чтобы вспомнить, как правильно себя настраивать", - сказала Колобова.

По словам Колобовой, Ярецкая, которой она уступила на ранней стадии, была не самым удобным для нее противником. "Несколько раз мы встречались с ней в командных соревнованиях [в предолимпийском сезоне], не совсем удачно. Но это не самый сильный соперник, конечно, на этих Играх, и следующий бой она проиграла. Нужно было ее проходить более уверенно, но не сложилось", - добавила собеседница агентства.

Колобова также рассказала, что после выступления успела пообщаться с мужем - двукратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Романом Власовым. "Со всеми уже пообщалась - с супругом, который сейчас с командой на предолимпийском сборе во Владивостоке, с мамой, увидела малыша (Колобова стала мамой в марте этого года - прим. ТАСС), все переживают и поддерживают", - сказала спортсменка.

Колобова является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном турнире, двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.