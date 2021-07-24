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Мировой футбол

Гол Головина принес "Монако" победу в товарищеском матче против "Вольфсбурга"

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу монегасков

ТАСС, 24 июля. Футболисты "Монако" со счетом 2:1 победили германский "Вольфсбург" в товарищеском матче. Встреча прошла в Австрии.

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Счет на 39-й минуте открыл футболист "Вольфсбурга" Янник Герхардт. На 65-й минуте в свои ворота мяч отправил его одноклубник Себастиан Борнау. Победу "Монако" принес гол россиянина Александра Головина (68-я минута).

Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

В первом туре нового чемпионата Франции "Монако" 8 августа дома сыграет с "Нантом".

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