Взяли две. Российские спортсмены завоевали серебро и бронзу в первый день Олимпиады

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Сборная России завоевала две награды в первый соревновательный день Олимпийских игр в Токио. Команда пополнила медальный счет серебром в стрельбе и бронзой в тхэквондо.

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Анастасия Галашина стала серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров. Россиянка до последнего претендовала на золото - перед решающим выстрелом спортсменка опережала китаянку Ян Цянь на 0,2 очка. Но в заключительной попытке Галашина показала худший результат в ходе своего выступления, набрав 8,9 очка, в то время как китаянка показала результат 9,8 очка. Третьей стала швейцарка Нина Кристен (230,6). В интервью ТАСС Галашина отметила, что не сожалеет о результате, ведь медаль на первых же Олимпийских играх - большой шаг для любого спортсмена. "Такая счастливая была, ни одной медали так не радовалась, как этой, ну разве что серебру чемпионата Европы 2020 года перед пандемией, когда взяла лицензию на эти Игры. Рассчитывала, что летом в 2020 году на них поеду, но не сложилось. Сложилось сейчас, так что перед пьедесталом было полное осознание, что это мое", - поделилась эмоциями 24-летняя спортсменка.

По словам Галашиной, сейчас она уже полностью сосредоточена на предстоящем старте. На этих Играх олимпийскую медалистку ждут следующие соревнования - 27 июля она выступит в миксте в паре с Владимиром Масленниковым. Галашину поздравил министр спорта РФ Олег Матыцин. "Поздравляю Настю и ее тренеров, уверен в ее дальнейших успехах на самых значимых соревнованиях. Как и все победители и призеры Игр, Анастасия будет представлена к государственной награде, - сообщил министр. - Счет нашим медалям открыт, желаю всей российской команде уверенно двигаться к намеченным целям и одержать яркие победы". Историческое тхэквондо Вторую медаль россиянам принес тхэквондист Михаил Артамонов, который победил аргентинца Лукаса Гусмана в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг. "Я не ждал, что получится бороться за бронзу, но фаворит из Южной Кореи в полуфинале проиграл тунисцу - тому же, кому уступил и я, после этого у меня появился шанс, - сказал Артамонов. - Во втором раунде я почувствовал, что нельзя отпускать победу. Соревнования закончились довольно-таки удачно, теперь можно расслабиться и наслаждаться моментом".

На эту тему Сквозь тернии к бронзе. Российский тхэквондист Артамонов стал медалистом Олимпиады в Токио

Артамонов стал вторым россиянином в истории, сумевшим завоевать медаль Олимпийских игр в тхэквондо среди мужчин. Ранее Алексей Денисенко стал бронзовым (2012) и серебряным (2016) призером. Кроме того, в соревнованиях среди девушек россиянки выиграли две медали Олимпиад - Наталья Иванова завоевала серебро на Играх в Сиднее (2000), а Анастасия Барышникова стала бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне. Главный тренер российской сборной по тхэквондо Вадим Иванов считает, что бронзовая медаль - это хороший результат для Михаила Артамонова. "В целом выступление, наверное, настолько, насколько сегодня Михаил был готов", - отметил специалист. "Олимпийская награда россиянина в тхэквондо очень важна для дальнейшего развития в нашей стране этого вида спорта, - считает Олег Матыцин. - Желаю Михаилу, в активе которого есть серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы, новых побед и достижений". Волнение и ошибки Единственная представительница российской женской тяжелой атлетики Кристина Соболь досрочно выбыла из борьбы за олимпийские медали, она стала последней в квалификации олимпийского турнира по тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг. Соболь дважды не смогла взять начальный вес 80 кг в рывке, после чего заявила вес 81 кг, но не сумела успешно завершить заключительную попытку и заняла последнее место. "Мне кажется, причина неудачного выступления Кристины заключается в том, что спортсменка в ожидании самого главного старта в своей жизни элементарно перегорела в эмоциональном плане. Сейчас я нахожусь в России и вчера накануне соревнований общался с ее тренером, все было нормально, никаких травм, видимо, сказалось волнение", - отметил главный тренер женской команды Геннадий Аниканов.

Без медалей прошел и первый день соревнований по дзюдо - россиянин Роберт Мшвидобадзе проиграл Торнике Цьякадоеа из Нидерландов в схватке 1/8 финала в весовой категории до 60 кг. Ирина Долгова проиграла Линь Чэнь Хао из Тайваня и также не смогла пробиться в четвертьфинал олимпийского турнира. Мшвидобадзе был лидером олимпийского рейтинга, Долгова ранее завоевывала награды Европейских игр и чемпионатов Европы, так что тренерский штаб сборной рассчитывал на медали. "Конечно, очень обидно, ведь что в 48 кг у женщин, что в 60 кг у мужчин мы рассчитывали на медаль, ведь наши спортсмены входили в число лидеров. Но, к сожалению, на Играх они тактически проиграли свои схватки - Роберт доминировал всю схватку, но, пропустив ошибку, не смог отыграться. Ирина, абсолютно ведя схватку в "голден скор" (дополнительное время - прим. ТАСС), тоже ошиблась. И хотя ситуация была спорной, судьи решили так", - поделился мнением спортивный директор Федерации дзюдо России, участник Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро Кирилл Денисов. Россиянка Саадат Далгатова проиграла представительнице Таиланда Байсон Маникон со счетом 1:4 в первом круге олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 69 кг, в весовой категории до 57 кг Людмила Воронцова уступила представительнице Италии Ирме Тесте в первом круге, итальянка победила раздельным решением судей со счетом 4:1. "На сегодняшний день у нас такая жеребьевка, нам даже разогнаться не дали, что Далгатовой, что Воронцовой, - отметил главный тренер женской сборной России Иван Шидловский. - У нас еще две спортсменки есть, которые должны показать результат". В шоссейной гонке один из лидеров российской команды Ильнур Закарин не смог завершить заезд. Победу одержал Ричард Карапас из Эквадора, преодолевший дистанцию 234 км за 6 часов 5 минут 26 секунд, вторым стал бельгиец Ваут ван Арт, третьим финишировал победитель двух последних многодневок "Тур де Франс" словенец Тадей Погачар. Лучшим из россиян стал Павел Сиваков, который финишировал 32-м (+7.51), Александр Власов занял 59-е место (+11.27). "Сегодняшнее выступление наших спортсменов станет предметом серьезного анализа, мы все это будем обсуждать с тренером Дмитрием Конышевым, - сказал главный тренер команды Иракли Абрамян. - Ильнур Закарин не должен был отставать после первых тяжелых участков трассы, видимо, причины кроются в его подготовке к Олимпиаде, будем разговаривать с тренерами его команды "Газпром-Русвело". Мы со своей стороны для Ильнура все сделали, он должен быть сегодня в оптимальной форме. Непонятно, что случилось, будем выяснять". Жара на теннисных кортах Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Италии Сару Эррани в матче первого круга теннисного турнира Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 13-м номером. Во втором круге Павлюченкова встретится с победительницей матча между немкой Анной-Леной Фридзам (119-й номер мирового рейтинга) и британкой Хизер Уотсон (68).

На эту тему Павлюченкова рассказала, что из-за жары ей было тяжело играть в первом матче на Олимпиаде

"От жары мне слишком тяжело было играть. В Бразилии на Играх было жарко, но терпимо, сегодня же еще и нереальная влажность, кажется, 70 процентов. До сих пор болит голова после игры. Врачи советуют побольше холодного душа, лежать, отдыхать, ноги кверху и терпеть", - поделилась впечатлениями Павлюченкова. В мужском турнире Даниил Медведев тоже начал с победы - обыграл казахстанца Александра Бублика в матче первого круга. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8) в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Во втором круге Медведев встретится с победителем матча между представителем Индии Сумитом Нагалом (160-й номер мирового рейтинга) и узбекистанцем Денисом Истоминым (197). Аслан Карацев в матче первого круга обыграл американца Томми Пола (6:3, 6:2). Во втором круге Карацев встретится с представителем Франции Жереми Шарди (68-й номер мирового рейтинга). В парном турнире россиянам не повезло - Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли американцам Радживу Рэму и Фрэнсису Тиафо со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 12:10. А вот Вероника Кудерметова и Елена Веснина победили Анну-Лену Фридзам и Лауру Зигемунд из Германии. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянок. Спортивная драма в гимнастике Российские гимнасты Никита Нагорный и Артур Далалоян вышли в финал личного многоборья на Олимпийских играх в Токио. Уникальность этого факта в том, что 16 апреля на контрольной тренировке перед отъездом на чемпионат Европы Далалоян получил разрыв ахиллова сухожилия. На следующий день спортсмен был прооперирован, но участие в Олимпиаде было под большим вопросом. Врачи говорили, что спустя пять-шесть месяцев гимнаст только начнет ходить и бегать.

На эту тему Гимнасты Нагорный и Далалоян вышли в финал личного многоборья на Олимпиаде

Еще две недели назад Далалоян радовался тому, что может встать на носок больной ноги, делать элементарные соскоки со снарядов. Сегодня он в Токио и будет бороться за медали. В финал многоборья выходят 24 спортсмена (не более двух от каждой страны), показавшие лучший результат в квалификации. Нагорный стал вторым с результатом 87,897 балла, Далалоян - шестым (85,957). Россиянин Давид Белявский занял десятое место (85,324). Российская команда в составе Нагорного, Далалояна, Белявского и Дениса Аблязина заняла третье место в квалификации в командном многоборье и вышла в финал. За медали поборются восемь команд. Финал в командном многоборье пройдет 26 июля, в личном - 28 июля. Командные виды Мужская сборная России по волейболу стартовала на Олимпиаде с победы, обыграв команду Аргентины в первом матче группового этапа. Встреча завершилась со счетом 3-1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21). Сборная России располагается на втором месте в группе B. Следующую встречу россияне проведут 26 июля против команды США.

Историческое достижение записали на свой счет российские баскетболистки. Баскетбол 3х3 в субботу дебютировал в программе Олимпийских игр. В первом матче олимпийского турнира женская сборная России обыграла команду Японии со счетом 21:18. "Хочу поздравить женскую сборную, - отметил глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко - Первая победа и первые очки в истории олимпийского баскетбола 3x3 наши. Хотя в конце матча с Японией пришлось понервничать. Первый матч на серьезном турнире - это всегда волнительно, а тем более на первой Олимпиаде для 3x3". Групповой этап соревнований по баскетболу 3х3 на Олимпиаде проходит в формате кругового турнира с участием восьми команд. Следующий матч россиянки проведут в воскресенье против команды Монголии, начало матча - 08:00 мск. Всего 24 июля было разыграно 11 комплектов медалей в семи видах спорта. В медальном зачете после первого дня лидирует сборная Китая, на счету которой три золотые награды и одна бронзовая, второе место делят команды Италии и Японии (1-1-0). Сборная России идет на 10-м месте (0-1-1). Впервые с 1972 года спортсмены из сборной США не завоевали медалей в первый соревновательный день летних Олимпийских игр.