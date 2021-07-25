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XXXII летние Олимпийские игры

Российская рапиристка Коробейникова вышла в полуфинал олимпийского турнира

Соперницей спортсменки по полуфинальному поединку станет американка Ли Кифер

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года российская рапиристка Лариса Коробейникова победила представительницу Канады Келли Райан в четвертьфинале олимпийского турнира. Поединок завершился со счетом 15:11 в пользу россиянки.

В полуфинале Коробейникова встретится с американкой Ли Кифер.

Коробейниковой 34 года, она является серебряным призером Олимпиады 2012 года в командном первенстве. В активе российской рапиристки три золотые медали чемпионатов мира и две золотые медали чемпионатов Европы.

Полуфинальные поединки состоятся позднее в воскресенье. Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.

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