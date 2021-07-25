На Олимпиаде коронавирус впервые выявили у спортсмена, участвовавшего в соревнованиях

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Гребец из Нидерландов Финн Флорин стал первым спортсменом на Олимпийских играх в Токио, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию после участия в соревнованиях. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo.

За последние сутки, по данным оргкомитета, коронавирус выявили у 10 человек, имеющих отношение к летней Олимпиаде. Общее число случаев заражения на Играх достигло 127.

Всего с 1 июля было сделано около 170 тыс. тестов на коронавирус. При этом положительный результат дали 0,02% из них.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.