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XXXII летние Олимпийские игры

Стрелок Масленников сообщил, что перенервничал в финале индивидуального турнира в Токио

Спорстмен занял восьмое место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады 2016 года Владимир Масленников, занявший восьмое место в финале соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Играх в Токио, считает, что его результат связан с избыточной нервозностью. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

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"В целом все неплохо было, немного перенервничал, появилась скованность, зажатость", - отметил спортсмен.

Масленников занял восьмое место, набрав 123 балла, отстав на более чем 20 очков от ближайшего конкурента. Золото завоевал американец Уильям Шейнер (251,6), поставивший олимпийский рекорд.

27 июля Масленников и серебряный призер Олимпиады в Токио Анастасия Галашина выступят в миксте. "Результат будет, в себе я уверен", - сказал собеседник, добавив, что будет также надеяться на партнершу.

Стрелки на Олимпиаде принесли России две медали. В воскресенье золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров завоевала Виталина Бацарашкина, днем ранее серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки стала Анастасия Галашина.

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