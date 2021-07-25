Тренер Кузютиной считает, что дзюдоистке не хватило соревновательной практики перед Играми

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро российская дзюдоистка Наталья Кузютина не смогла побороться за медали олимпийского турнира в Токио, поскольку она выступала на турнире после операции, у нее не было возможности участвовать в соревнованиях перед Играми. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской сборной Дмитрий Морозов.

Кузютина, выступающая в весовой категории до 52 кг, в 1/16 финала олимпийского турнира победила Кристину Хименес из Панамы, а в 1/8 финала уступила представительнице Южной Кореи Пак Да Соль.

"После того, как Наталья прооперировала плечо, она ни в одном старте перед Играми не участвовала, у нее не было возможности пробороться, она понимала риски, но ситуация была безвыходная, - рассказал Морозов. - Поэтому в схватках она выглядела скованнее, чем обычно".

"И все-таки Наталья сделала все, что возможно, - подчеркнул тренер. - Еще будем пересматривать схватки, но во второй она боролась достойно - взяла соперницу на удержание, проводила контратаки".

Олимпийские игры завершатся 8 августа.