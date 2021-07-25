Тренер Коробейниковой рассказала, что рассчитывает на победу российских рапиристок в Токио

"В команде с Инной Дериглазовой они большая сила, третья девочка поможет. Я думаю, что золото они смогут выиграть, потому что такой ровной команды ни у кого нет. К тому же Лара и Инна - командные бойцы. Думаю, что мы можем рассчитывать на золото", - подчеркнула Старкова.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Российские рапиристки способны выиграть командный турнир на Олимпиаде в Токио. Такое мнение ТАСС высказала Зоя Старкова, тренер Ларисы Коробейниковой, завоевавшей олимпийскую бронзовую медаль в фехтовании на рапирах.

Вместе с тем тренер выразила сомнение по поводу участия Коробейниковой в следующей Олимпиаде."Я не думаю, честно сказать, что Лара будет на следующей Олимпиаде. Человеку уже 34 года <...> у меня большие сомнения на этот счет", - сказала она.

По словам тренера, которая сейчас не находится в Токио, она смотрела выступление воспитанницы и ожидала такого высокого результата Коробейниковой. Кроме того, успех ростовской рапиристки прокомментировал глава городской администрации Алексей Логвиненко. "От всей души и от имени всех ростовчан поздравляю Ларису с олимпийской наградой - мы гордимся что наша землячка вошла в спортивную историю олимпийского движения", - сообщил ТАСС глава ростовской администрации.

Коробейникова также является серебряным призером Олимпиады 2012 года в командном первенстве. В активе российской рапиристки три золотые медали чемпионатов мира и две золотые медали чемпионатов Европы. Олимпийский турнир по фехтованию завершится 1 августа.