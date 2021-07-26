РФС подписал контракт с новым главным тренером сборной России Карпиным

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании контракта с новым главным тренером национальной сборной Валерием Карпиным. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ближайшие полгода новый наставник национальной команды будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе "Ростов", в котором он работает с декабря 2017 года.

До работы в "Ростове" Карпин тренировал московский "Спартак" (2009-2012, 2012-2014), испанскую "Мальорку" (2014-2015) и армавирское "Торпедо" (2015-2016). Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России, а также выходил в четвертьфинал Лиги Европы (сезоне-2010/11).

В период игровой карьеры Карпин выступал за московский "Спартак" и испанские клубы "Реал Сосьедад", "Валенсия" и "Сельта", в составе которой стал обладателем Кубка Интертото. Со "Спартаком" он трижды выиграл чемпионат России, по одному разу - Кубок СССР и Кубок России. За сборную России Карпин сыграл 73 матча, забил 17 голов и отдал восемь голевых передач, принимал участие в двух чемпионатах мира (1994, 2002).