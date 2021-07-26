{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС подписал контракт с новым главным тренером сборной России Карпиным

Соглашение специалиста будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании контракта с новым главным тренером национальной сборной Валерием Карпиным. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Карпин - главный тренер сборной России. Сегодня Валерий Георгиевич подписал контракт с РФС", - говорится в сообщении.

На эту тему
Верим - не верим. Карпин назначен новым тренером сборной России в день старта сезона РПЛ
Верим - не верим.

РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ближайшие полгода новый наставник национальной команды будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе "Ростов", в котором он работает с декабря 2017 года.

До работы в "Ростове" Карпин тренировал московский "Спартак" (2009-2012, 2012-2014), испанскую "Мальорку" (2014-2015) и армавирское "Торпедо" (2015-2016). Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России, а также выходил в четвертьфинал Лиги Европы (сезоне-2010/11).

В период игровой карьеры Карпин выступал за московский "Спартак" и испанские клубы "Реал Сосьедад", "Валенсия" и "Сельта", в составе которой стал обладателем Кубка Интертото. Со "Спартаком" он трижды выиграл чемпионат России, по одному разу - Кубок СССР и Кубок России. За сборную России Карпин сыграл 73 матча, забил 17 голов и отдал восемь голевых передач, принимал участие в двух чемпионатах мира (1994, 2002).

Теги
Российский футбол
Сборные по футболу
Семья Карпина поддержала его решение возглавить сборную России по футболу
Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления
Читать полностью