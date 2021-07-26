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Сборные по футболу

Карпин: Дзюба попадет в сборную России, если будет показывать хороший футбол

Новый главный тренер национальной команды считает, что личные отношения не могут влиять на выбор состава
© ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба будет вызываться в сборную России, если его игра будет соответствовать требованиям национальной команды. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил новый главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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"Дзюба важный игрок сборной России, - сказал Карпин. - Мои личные отношения не могут влиять на выбор состава. Все это за бортом".

"Если он покажет футбол, который подойдет для сборной, то войдет. Дорога в сборную никому не закрыта, она открыта всем, кто показывает результат", - добавил специалист.

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

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