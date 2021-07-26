Онопко, Писарев и Кафанов вошли в тренерский штаб Карпина в сборной России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Виктор Онопко, Николай Писарев и Виталий Кафанов вошли в тренерский штаб сборной России по футболу под руководством Валерия Карпина. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил Карпин.

"Писарев, Онопко, Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Я не могу посещать матчи, отсматривать вживую кандидатов, этим будут заниматься Онопко и Писарев, на всех матчах смогут присутствовать физически. Будет представляться отчет по каждому кандидату. Луис Мартинес - физподготовка, Виталий Витальевич [Кафанов] - выбор вратарей, Альба будет анализировать команду соперника", - сказал Карпин.

Онопко после завершения карьеры он несколько лет занимал пост заместителя директора департамента сборных в Российском футбольном союзе, в 2009 году начал работать в структуре ЦСКА. В конце декабря 2020 года Онопко покинул тренерский штаб ЦСКА в связи с истечением срока контракта.

Писарев был главным тренером сборной России по пляжному футболу, а также сборной России, составленной из игроков не старше 21 года. Кафанов, Мартинес и Альба входят в тренерский штаб Карпина в "Ростове". Кафанов занимает должность старшего тренера и, в том числе, отвечает за подготовку вратарей, Мартинес - тренер по физподготовке, Альба - тренер-аналитик.