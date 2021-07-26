Дюков заявил, что возможный невыход на чемпионат мира будет его личной ответственностью

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ответственность за возможное непопадание на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре будет лежать не только на главном тренере сборной России, но и на президенте Российского футбольного союза (РФС) Александре Дюкове. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.

В пятницу стало известно о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу, в понедельник он подписал контракт с РФС. С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды, сборная России под его руководством на чемпионате Европы заняла последнее место в группе В, проиграв командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв финнов (1:0).

"Конечно, это [возможный невыход на чемпионат мира] будет ответственность РФС и моя личная как президента, - сказал Дюков. - При этом давайте быть объективными: если говорить о проблемах выступления нашей сборной, они идут уже не одно десятилетие, и то, как выступает наша сборная, является продолжением дел. Не реализовав реформы в том числе детско-юношеского футбола, нам будет очень сложно рассчитывать на долгосрочный успех национальной сборной. Мы понимаем, что обстоятельства могут сложиться удачно, и мы выйдем из группы и можем даже дойти до 1/4 финала, но для того, чтобы регулярно показывать стабильные результаты, вся система должна работать, к сожалению, пока мы сделали недостаточно, чтобы быть в числе лидеров".

"Реформы реализуются, но чтобы они начали приносить результат, нужно время. Видел хорошую статью по поводу развития футбола в Дании. В принципе, мы делаем то, что сделали датчане, но они начали этим заниматься в 2001 году. Я не говорю, что нам нужно 20 лет, но нужно время", - добавил глава РФС.

В отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (0). В следующем матче сборная России 1 сентября примет команду Хорватии, встреча состоится на стадионе "Лужники".