{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Тренер: завоевавший золото тхэквондист Храмцов отлично выступил на Играх в Токио

23-летний Максим Храмцов стал первым россиянином, завоевавшим золото Олимпиады в соревнованиях по тхэквондо

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российский тхэквондист Максим Храмцов, завоевавший золото Олимпиады в Токио, продемонстрировал отличное выступление и показал свой максимальный результат. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер российской сборной по тхэквондо Вадим Иванов.

На эту тему
Российский тхэквондист Храмцов принес сборной России четвертую золотую медаль Олимпиады
Российский тхэквондист Храмцов принес сборной России четвертую золотую медаль Олимпиады

В понедельник Храмцов завоевал золото олимпийского турнира по тхэквондо среди мужчин в весовой категории до 80 кг, победив спортсмена из Иордании Салеха аль-Шарабати. Это первое в истории олимпийское золото российских тхэквондистов.

"Отличное выступление, он продемонстрировал максимальный результат", - сказал собеседник агентства.

По словам главного тренера, вся российская команда по тхэквондо находится в хорошей форме. "На сегодняшний день у нас бронза, серебро и золото. Завтра еще один спортсмен выступает. Все приехали в хорошей форме", - добавил Иванов.

Храмцову 23 года, он является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Спортсмен пять раз побеждал на этапах Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.

Золотая медаль Храмцова стала третьей наградой российских тхэквондистов на Олимпиаде в Токио. В воскресенье Татьяна Минина выиграла серебро в весовой категории до 57 кг, днем ранее обладателем бронзовой награды стал Михаил Артамонов (до 58 кг).

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Путин поздравил Софию Позднякову с золотом Олимпиады в фехтовании на саблях
Президент отметил, что спортсменка подтвердила высочайший класс мастерства
Читать полностью