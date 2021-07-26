Тренер: завоевавший золото тхэквондист Храмцов отлично выступил на Играх в Токио

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российский тхэквондист Максим Храмцов, завоевавший золото Олимпиады в Токио, продемонстрировал отличное выступление и показал свой максимальный результат. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер российской сборной по тхэквондо Вадим Иванов.

В понедельник Храмцов завоевал золото олимпийского турнира по тхэквондо среди мужчин в весовой категории до 80 кг, победив спортсмена из Иордании Салеха аль-Шарабати. Это первое в истории олимпийское золото российских тхэквондистов.

"Отличное выступление, он продемонстрировал максимальный результат", - сказал собеседник агентства.

По словам главного тренера, вся российская команда по тхэквондо находится в хорошей форме. "На сегодняшний день у нас бронза, серебро и золото. Завтра еще один спортсмен выступает. Все приехали в хорошей форме", - добавил Иванов.

Храмцову 23 года, он является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Спортсмен пять раз побеждал на этапах Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.

Золотая медаль Храмцова стала третьей наградой российских тхэквондистов на Олимпиаде в Токио. В воскресенье Татьяна Минина выиграла серебро в весовой категории до 57 кг, днем ранее обладателем бронзовой награды стал Михаил Артамонов (до 58 кг).