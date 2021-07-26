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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер Храмцова: победа на Играх скажется на профессионализме тхэквондистов в России

В финале олимпийского турнира в весовой категории до 80 кг Храмцов победил соперника из Иордании Салеха аль-Шарабати

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Олимпийское золото, которое завоевал в понедельник в Токио Максим Храмцов, повысит профессионализм российских тхэквондистов в целом. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер российской сборной по тхэквондо Вадим Иванов.

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В финале олимпийского турнира в весовой категории до 80 кг Храмцов победил соперника из Иордании Салеха аль-Шарабати.

"Это будет иметь следствием повышение профессионализма в спорте, рост мастерства, хотя у нас тхэквондо очень развито, это массовый вид спорта, скажем так. Мы на одной из лидирующих позиций в России находимся по количеству занимающихся спортсменов", - отметил собеседник агентства.

Золото Храмцова стало третьей наградой российских тхэквондистов на Олимпиаде в Токио. В воскресенье Татьяна Минина выиграла серебро в весовой категории до 57 кг, днем ранее обладателем бронзовой награды стал Михаил Артамонов (до 58 кг).

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