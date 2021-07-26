В Югре пройдут мастер-классы победителя Игр в Токио Храмцова с юными тхэквондистами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют организовать мастер-классы для юных воспитанников отделений тхэквондо с участием российского спортсмена Максима Храмцова, завоевавшего в понедельник золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС сообщил директор департамента физической культуры и спорта Сергей Артамонов.

Максим Храмцов проживает в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). В понедельник он победил иорданца Салеха аль-Шарабати в финальной схватке в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх.

"Максим живет и тренируется в Нижневартовске, всегда доступен для местных воспитанников. При этом мы постараемся организовать выезд Храмцова по всем отделениям тхэквондо, которые есть в Югре, чтобы он пообщался с воспитанниками, провел мастер-классы. Это важный элемент пропаганды, развития данного вида спорта в Югре", - сказал Артамонов.

По его словам, Храмцов, как победитель Олимпийских игр, получит из бюджета Югры 4,5 млн рублей. "В июне 2021 года губернатор Югры Наталья Комарова и президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития, популяризации тхэквондо в ХМАО. В Ханты-Мансийске в сентябре 2021 года откроется отделение данного вида спорта, где все одаренные дети региона будут учиться и тренироваться", - добавил собеседник.

По данным региональных властей, по итогам 2020 года в автономном округе тхэквондо систематически занимались более 2,7 тыс. человек, в том числе 607 девушек. В физкультурно-спортивных организациях Югры, осуществляющих подготовку спортивного резерва, работает пять отделений тхэквондо.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.