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XXXII летние Олимпийские игры

Гимнаст Нагорный сравнил товарища по команде Аблязина с Макгрегором

Спортсмен заявил, что все ребята в его команде достойны золота Олимпиады
Никита Нагорный Сергей Бобылев/ТАСС
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Никита Нагорный
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный очень высоко ценит спортивное мужество своего товарища по команде Дениса Аблязина, выступавшего на Олимпиаде в Токио с двумя титановыми пластинами в травмированных ногах. Об этом Нагорный сообщил журналистам на пресс-конференции.

Сборная России в составе Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Нагорного стала победителем Олимпийских игр в Токио в командном многоборье. Россияне в сумме за шесть упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894).

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"За последние полгода мы прошли очень тяжелый путь. Артур - вообще герой, Денис - тоже, у него две титановые пластины в ногах. Он как Конор Макгрегор, только сильнее в два раза. Тут же и Давид Белявский, который собрал награды со всех турниров", - сказал Нагорный.

"Все ребята на сто процентов достойны этой награды. Спасибо всему персоналу, врачам, которые терпели наше нытье", - добавил гимнаст.

Макгрегор одержал 22 победы и потерпел шесть поражений в ММА. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе 11 июля. Ирландец получил перелом ноги в первом раунде поединка и не смог продолжить поединок.

Денис Аблязин осенью 2019 года на одной из тренировок сломал обе ноги. Спортсмену были сделаны операции, после которых он долго восстанавливался.

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