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XXXII летние Олимпийские игры

Тхэквондист Храмцов рассказал, что выступал на Олимпиаде с травмой руки

В понедельник россиянин завоевал золото на олимпийском турнире в весовой категории до 80 кг

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российский тхэквондист Максим Храмцов выступал на Олимпиаде, где взял золото, с рецидивом травмы руки, полученной на чемпионате Европы. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В понедельник Храмцов завоевал золото на олимпийском турнире по тхэквондо среди мужчин в весовой категории до 80 кг, победив спортсмена из Иордании Салеха аль-Шарабати. Это первое в истории олимпийское золото российских тхэквондистов.

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"Я старался быстрее залечить [перелом руки] - ел кальций, делал укрепляющие упражнения, после того как снял лангет. Я был уверен, что все будет нормально, и все было хорошо, но недели за две-три до выезда сюда у нас были спарринги на сборах, я ударил рукой, она соскочила. Я почувствовал боль, но не придал значения. И здесь в первом бою мы с соперником кулак в кулак, получилось, ударили, у меня рука соскочила - по симптомам было как тогда", - рассказал Храмцов.

Спортсмену 23 года, он является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Спортсмен пять раз побеждал на этапах Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.

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