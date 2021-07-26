Тхэквондист Храмцов рассказал, что выступал на Олимпиаде с травмой руки

В понедельник Храмцов завоевал золото на олимпийском турнире по тхэквондо среди мужчин в весовой категории до 80 кг, победив спортсмена из Иордании Салеха аль-Шарабати. Это первое в истории олимпийское золото российских тхэквондистов.

"Я старался быстрее залечить [перелом руки] - ел кальций, делал укрепляющие упражнения, после того как снял лангет. Я был уверен, что все будет нормально, и все было хорошо, но недели за две-три до выезда сюда у нас были спарринги на сборах, я ударил рукой, она соскочила. Я почувствовал боль, но не придал значения. И здесь в первом бою мы с соперником кулак в кулак, получилось, ударили, у меня рука соскочила - по симптомам было как тогда", - рассказал Храмцов.

Спортсмену 23 года, он является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Спортсмен пять раз побеждал на этапах Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.