Матыцин назвал исторической победу тхэквондиста Храмцова на Олимпийских играх

В понедельник Храмцов стал победителем Олимпиады в весовой категории до 80 кг. Эта медаль стала первой золотой для российских тхэквондистов на Олимпийских играх.

"Победа Максима Храмцова историческая, ранее российские тхэквондисты никогда не побеждали на Олимпийских играх. Максим очень уверенно прошел олимпийский турнир, выиграл все поединки с большим преимуществом над соперниками, в финале он не оставил шансов иорданцу Салеху аль-Шарабати, победив его со счетом 20:9, - сказал Матыцин. - Поздравляю Максима Храмцова с этой яркой победой. Нашему спортсмену всего 23 года, уверен, в будущем мы еще не раз увидим его на пьедестале почета на международных соревнованиях".

"Хочу также поздравить с этим историческим успехом тренеров национальной команды и Союз тхэквондо России. Российские тхэквондисты в Токио завоевали уже три медали. Такая стабильность результатов достигнута благодаря слаженной работе федерации, тренеров и спортсменов", - добавил министр.

Храмцову 23 года, он является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Спортсмен пять раз побеждал на этапах Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.