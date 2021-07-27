Тренер Далалояна: гимнаст чувствует себя хорошо и готовится к финалу личного многоборья

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в командном гимнастическом многоборье Артур Далалоян, выступавший после тяжелой травмы ноги, на следующее утро после соревнований чувствует себя хорошо и готовится к финалу личного турнира многоборцев. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

Накануне вылета на чемпионат Европы в апреле Далалоян на тренировке порвал ахиллово сухожилие, после чего очень долго восстанавливался. На чемпионате России в Новосибирске, который проходил в начале июня, Далалоян не выступал в вольных упражнениях и опорном прыжке, чтобы не получить рецидив травмы. Спустя три месяца после тяжелой травмы он вместе с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным в понедельник выиграл золото командного турнира.

"Врачи с утра осмотрели Артура, сам спортсмен не жалуется на самочувствие, просто прооперированная нога быстрее устает. Ему еще вчера вечером сделали процедуры перед сном, потом сегодня утром. Все станет понятно в течение дня", - заметил Алфосов.

"Но сейчас мы даже не думаем о замене Далалояна. Если только Артур сам подойдет и скажет, что по состоянию здоровья он не сможет выступить в личном многоборье. А по спортивному результату остается так, как есть. Артур завоевал право выступить в личном финале, пусть борется", - считает тренер.

Финал личного мужского многоборья состоится 28 июля. В нем кроме Далалояна, занявшего в квалификации шестое место, выступит также действующий чемпион мира в этом виде гимнастической программы Никита Нагорный, показавший в отборочном турнире второй результат. Бороться за медали будут 24 гимнаста (не более двух от страны). Белявский по итогам квалификации был десятым, но из-за лимита остался вне финала.