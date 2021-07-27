Стрелок Черноусов считает, что финал олимпийского турнира в миксте получился напряженным

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Финал в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в соревнованиях смешанных команд на Олимпийских играх в Токио получился довольно напряженным для зрителей. Такое мнение журналистам высказал российский стрелок Артем Черноусов.

Черноусов во вторник в паре с Виталиной Бацарашкиной завоевал серебро в данном виде программы, в финале россияне проиграли китайцам Цзян Жаньсинь и Пан Вэю со счетом 14:16. Бронзовые награды достались представителям Украины Алене Костевич и Олегу Омельчуку. В воскресенье Бацарашкина выиграла золотую медаль в личном первенстве.

"Мы боролись, в принципе, я считаю, что это главное. Матч выдался довольно напряженный для зрителей. Волноваться - это нормально, главное совладать с этим волнением, это было нелегко. Я рад быть призером сегодня, это был немного нервный матч, непредсказуемый, может быть, потому что игра против китайских спортсменов была очень плотной", - сказал Черноусов.

"Волнение не покидает никогда, - отметила Бацарашкина. - Наверное, сложнее в личном соревновании, потому что там, если совершил ошибку, она накапливается и накладывается одна на другую, а здесь каждый выстрел обнуляется, и ты заново можешь что-то сделать, чтобы выровнять ситуацию. Я надеюсь, этот финал получился интересным для зрителей, и они получили удовольствие от нашей борьбы. Каждый финал сложный, и борьба в каждом их них проходит своя собственная - с самим собой".

Бацарашкиной 24 года, также в ее активе по одной золотой, серебряной и бронзовой медали чемпионата мира. Черноусов впервые стал призером Олимпийских игр. На счету 25-летнего спортсмена одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль чемпионата мира, семь золотых, две серебряные и две бронзовые награды первенств Европы.