Мать Бацарашкиной считает, что российские стрелки достойно боролись в миксте на Олимпиаде

ОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов достойно боролись в финале Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в соревнованиях смешанных команд и потрепали нервы соперникам и болельщикам. Такое мнение ТАСС высказала мать омской спортсменки Ирина Бацарашкина.

Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Игр в стрельбе из пистолета с 10 метров в миксте

Российские спортсмены в финале проиграли китайцам Цзян Жаньсинь и Пан Вэю со счетом 14:16, бронзовые награды достались представителям Украины Алене Костевич и Олегу Омельчуку. В воскресенье Бацарашкина выиграла золотую медаль в личном первенстве.

"Все шло хорошо, всего хватило, но чуть-чуть нервы в конце подкачали. В принципе, они шли на равных и даже опережали периодически. Достойно боролись. Потрепали нервы и соперникам, и нам, болельщикам", - сказала Бацарашкина.

Она отметила, что проигрыш в финале получился очень обидным. "Если бы прям совсем проиграли, было бы не так обидно. А тут так хорошо начали, и немножко сдали нервы", - считает мать спортсменки.

Бацарашкиной 24 года, также в ее активе по одной золотой, серебряной и бронзовой медали чемпионата мира.

Черноусов впервые стал призером Олимпийских игр. На счету 25-летнего спортсмена одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль чемпионата мира, семь золотых, две серебряные и две бронзовые награды первенств Европы.