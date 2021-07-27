Стрелок Черноусов рассказал о травме, помешавшей показать лучший результат на Олимпиаде

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Травма обоих плеч, которую российский стрелок Артем Черноусов получил в начале года, внесла некоторые коррективы в его подготовку к Олимпийским играм в Токио и помешала показать лучший результат на турнире. Такое мнение журналистам высказал спортсмен.

Черноусов во вторник в паре с Виталиной Бацарашкиной завоевал серебро в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в соревнованиях смешанных команд, в финале проиграв китайцам Цзян Жаньсинь и Пан Вэю со счетом 14:16. Ранее Черноусов не смог выйти в финал в личном турнире в этой дисциплине.

"Я чувствую облегчение, потому что путь был не столь легким, некоторые коррективы внесла травма в начале года. Результатом, я можно сказать, доволен, - сказал Черноусов. - Я раньше не говорил об этом: была травма обоих плеч, ничего серьезного, но это внесло коррективы в подготовку - нельзя было делать большое количество упражнений на верхний плечевой пояс".

"Считаю, что если бы не было травмы, мне было бы легче здесь", - добавил спортсмен.

По словам Черноусова, для разгрузки после матчей он использует аутогенную тренировку. "У каждого или почти каждого спортсмена есть набор техник, которые он использует. В числе основных - аутогенная тренировка, ее, мне кажется, должен знать каждый", - сказал он. Бацарашкина рассказала, что ей помогает разговор с тренером и родителями и отметила, что "главное хорошо поспать и хорошо поесть, остальное уже неважно".

Черноусов впервые стал призером Олимпийских игр. На счету 25-летнего спортсмена одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль чемпионата мира, семь золотых, две серебряные и две бронзовые награды первенств Европы.