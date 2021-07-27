Буров: саблистка Великая не спала сутки из-за процедуры допинг-теста на Олимпиаде

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Софья Великая не спала практически сутки из-за задержек, связанных с процедурой допинг-теста. Об этом журналистам сообщил физиотерапевт российской команды по фехтованию Александр Буров.

"Сдача допинг-теста Поздняковой прошла благополучно, тест Великой, который она сдала на основной арене, допинг-офицеров не устроил в связи с недостаточной плотностью пробы, - рассказал Буров. - Это и неудивительно, она практически не ела, плюс такие серьезные физические нагрузки - все с потом выходит, а увеличить плотность за счет бананов и яблок за такой короткий срок практически невозможно. В итоге второй тест также допинг-офицерам не понравился, и Соня просидела на тестировании почти до двух ночи".

"В Олимпийскую деревню Великая добралась уже к трем ночи, после чего сдача допинг-проб продолжилась, - продолжил Буров. - Сейчас я даже не могу точно сказать, когда она завершилась. Таким образом, Соня, которая в день турнира встала в пять утра, не спала практически сутки. И праздник от медали был омрачен крайне неприятной процедурой допинг-теста".

Физиотерапевт также сообщил, что проблемы с допинг-тестом были и у российской команды по фехтованию на рапирах.

"Подобная ситуация случилась двумя днями раньше и с рапиристками, однако задержка была связана уже с транспортным вопросом. Серебряный призер Олимпиады Инна Дериглазова и бронзовый призер Игр Лариса Коробейникова сдали свои тесты в 00:10 по японскому времени, последний автобус уехал в 23:45. Такси смогло приехать лишь в два часа ночи, в результате спортсменки оказались в Олимпийской деревне также к трем часам", - подчеркнул Буров.