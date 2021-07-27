Матыцин поздравил стрелков Бацарашкину и Черноусова с серебряными медалями Олимпиады

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов показали выступление высокого уровня в финале олимпийского турнира по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров в миксте. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Игр в стрельбе из пистолета с 10 метров в миксте

В финале Бацарашкина и Черноусов уступили китайцам Цзян Жаньсинь и Пан Вэю со счетом 14:16.

"Поздравляю Виталину, Артема, тренеров национальной команды и Стрелковый союз России с серебром Игр в Токио в новой олимпийской дисциплине - смешанных командах, - сказал Матыцин. - Наши спортсмены показали выступление очень высокого уровня и до последних минут финального поединка претендовали на победу. На протяжении долгого времени российские стрелки лидировали в счете и уступили золото дуэту из Китая лишь в концовке".

Бацарашкиной 24 года, она завоевала вторую награду на Олимпиаде в Токио, в воскресенье российская спортсменка выиграла золотую медаль в личном первенстве. Также в ее активе по одной золотой, серебряной и бронзовой медали чемпионата мира.

Черноусов впервые стал призером Олимпийских игр. На счету 25-летнего спортсмена одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль чемпионата мира, семь золотых, две серебряные и две бронзовые награды первенств Европы.