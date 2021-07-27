Матыцин надеется, что российские стрелки еще не раз поднимутся на пьедестал почета в Токио

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что российские стрелки еще не раз поднимутся на пьедестал почета на Олимпийских играх в Токио. Комментарий Матыцина приводит пресс-служба ведомства.

Во вторник россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд.

"Поздравляю Юлию Каримову и Сергея Каменского с завоеванием бронзы, - сказал Матыцин. - Российские спортсмены очень уверенно провели поединок за третье место, они добились преимущества над южнокорейскими спортсменами и смогли удержать его, обеспечив себе медали в новой олимпийской дисциплине. Хочу также поздравить с этим успехом тренеров сборной команды России и Стрелковый союз России".

Ранее золото российской команде принесла Виталина Бацарашкина (стрельба из пневматического пистолета с 10 м), серебряные медали на счету Анастасии Галашиной (стрельба из пневматической винтовки с 10 м), а также Бацарашкиной и Артема Черноусова (стрельба из пистолета с 10 м в миксте).

"Российские стрелки завоевали на Олимпиаде в Токио уже четыре медали, что говорит о хорошем уровне готовности к Играм. Все российские медалисты будут представлены к государственным наградам. Надеемся, что наши спортсмены еще не раз поднимутся на пьедестал почета в стрелковых дисциплинах", - подчеркнул он.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Последние соревнования по стрельбе пройдут 2 августа.