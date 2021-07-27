Тренер стрелка Каменского заявил, что ожидает еще одной медали от спортсмена на Олимпиаде

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Тренер и отец российского спортсмена Сергея Каменского надеется, что его воспитанник сможет выиграть еще одну медаль на Олимпиаде в Токио - в стрельбе из винтовки из трех положений. Об этом Игорь Каменский сообщил ТАСС во вторник.

Во вторник Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. Каменский - серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из винтовки из трех положений.

"Сергей завоевал право участия в Олимпиаде задолго до ее начала. Пожалуй, единственный из наших стрелков, кто выступает в программе всех трех упражнений (по стрельбе). Сейчас еще одно упражнение у него осталось - 2 августа стрельба из трех положений по 40 выстрелов. Это то самое упражнение, на котором он получил медаль в Рио. Хотелось бы (еще одну медаль в актив сборной России)", - сказал Каменский.

Он отметил, что обязательно поздравит сына, когда тот выйдет на связь. Тренер считает, что все спортсмены были подготовлены на очень высоком уровне, строить прогнозы было очень сложно - данное упражнение впервые было на Олимпиаде, но победить удалось тем, кто лучше справился с нервами. При этом пара бронзовых медалистов проявила волю к победе.

К чемпионату, по словам собеседника агентства, Каменский начал готовиться с прошлой Олимпиады. После возвращения из Токио начнется подготовка к следующим Играм, но перед этим отец и сын отправятся на отдых в Горный Алтай.

Каримовой 27 лет, она является двукратной чемпионкой Европы (2020), а также чемпионкой мира (2018). На счету 33-летнего Каменского две победы на чемпионате мира (2018), два золота Европейских игр (2019), а также семь золотых медалей чемпионата Европы.