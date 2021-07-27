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XXXII летние Олимпийские игры

Тарасова: победа российских гимнасток на Олимпиаде радует до слез

Во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые олимпийские медали в командном многоборье
Татьяна Тарасова Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТОКИО, 27 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Победа российских гимнасток в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио очень обрадовала заслуженного тренера страны по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Об этом она рассказала ТАСС.

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Российские гимнастки во вторник впервые завоевали золотые медали Олимпиады в командном многоборье. На Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда.

"Я, конечно, смотрела за их выступлением, - сказала Тарасова. - Поздравляю всех, смотреть это - большое счастье, радует до слез, в полном смысле этого слова. Мы соскучились по победам".

"Дай бог, чтобы у нас все и дальше получалось", - добавила она.

Ранее на Олимпиаде победу в командном многоборье одержала мужская сборная России.

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