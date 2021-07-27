Олимпийский чемпион Ларин считает, что уровень тхэквондо в России растет с каждым днем

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Уровень тхэквондо в России постоянно растет благодаря грамотной работе тренерского штаба, конкуренции в сборной и настрою спортсменов. Такое мнение высказал во вторник на пресс-конференции Владислав Ларин, ставший олимпийским чемпионом по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг.

"С каждым днем уровень тхэквондо в нашей стране растет. Грамотно спланированная работа тренерского штаба, конкурентная среда внутри команды, довольно-таки сильные ребята, с которыми мы работаем, и грамотно спланированный тренировочный план подготовки к Олимпийским играм - все это дало результат. И, конечно, настрой спортсменов, которые понимают, зачем они приехали и что от них требуется", - сказал Ларин.

Он добавил, что нет одного ключевого фактора, за счет которого можно выиграть в финале олимпийских соревнований. "Это в совокупности и характер, и упорная работа, и отношение спортсмена к бою, противнику, это правильный совет тренера", - сказал спортсмен.

Всего российские тхэквондисты на Олимпиаде в Токио завоевали четыре медали. Золото сборной, помимо Ларина, принес Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг). Серебряную медаль завоевала Татьяна Минина (до 57 кг), бронзовую - Михаил Артамонов (до 58 кг).