Матыцин: российские тхэквондисты на Олимпийских играх вписали свои имена в историю

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские тхэквондисты, завоевавшие четыре медали на Олимпийских играх в Токио, записали свои имена в историю. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Все российские тхэквондисты на Олимпиаде в Токио сумели завоевать награды. Во вторник Владислав Ларин выиграл золотую медаль в весовой категории свыше 80 кг. Ранее олимпийским чемпионом стал Максим Храмцов (до 80 кг), серебряную медаль себе в актив занесла Татьяна Минина (до 57 кг), бронза на счету Михаила Артамонова (до 58 кг).

"Владислав Ларин прошел олимпийский турнир в чемпионском стиле - в каждом раунде соревнований он уверенно побеждал с большим преимуществом, в финале российский спортсмен проявил недюжинное мастерство, в ключевые моменты поединка он провел несколько высококлассных ударов и одолел македонца Деяна Георгиевски со счетом 15:9. Поздравляю Владислава Ларина с этой победой. Накануне Максим Храмцов стал первым в истории России олимпийским чемпионом по тхэквондо, сегодня еще один россиянин смог достичь этого звания - самого почетного для любого спортсмена в мире. Благодарен тренерам сборной России по тхэквондо и Союзу тхэквондо России за то, что смогли так хорошо подготовить команду к Олимпиаде", - сказал Матыцин.

"Для участия в Играх в Токио были заявлены четверо россиян, и каждый из них выиграл олимпийскую медаль. Помимо чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина, это Татьяна Минина, завоевавшая серебро, и Михаил Артамонов, выигравший бронзу. Они вписали свои имена в олимпийскую историю. Благодаря им тысячи людей по всей России узнали и полюбили тхэквондо, столь удачное выступление команды на Олимпиаде - огромный шаг для развития тхэквондо в нашей стране", - заключил министр.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.