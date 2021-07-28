Колесников с лучшим результатом вышел в финал Олимпиады в плавании на 100 м вольным стилем

Колесников занял первое место во втором полуфинальном заплыве и вышел в финал с лучшим результатом (47,11 секунды), установив рекорд Европы. Другой россиянин Андрей Минаков стал пятым и не сумел выйти в финал.

И на спине, и на бревне. Россияне выиграли три золотые медали в четвертый день Олимпиады

Во вторник Колесников стал серебряным призером в плавании на 100 м на спине, золото выиграл его соотечественник Евгений Рылов.

Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 м на спине (23,80).

Минакову 19 лет, на его счету две серебряные медали чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем и на 100 м баттерфляем, а также бронза мирового первенства в комбинированной эстафете 4х100 м. Ему принадлежит золотая медаль чемпионата Европы в эстафете 4х100 м кролем.

Финальный заплыв на дистанции 100 метров вольным стилем состоится 29 июля.