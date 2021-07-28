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XXXII летние Олимпийские игры
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Колесников с лучшим результатом вышел в финал Олимпиады в плавании на 100 м вольным стилем

Он занял первое место во втором полуфинальном заплыве
Климент Колесников Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Климент Колесников
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников квалифицировался в финальный заплыв Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем.

Колесников занял первое место во втором полуфинальном заплыве и вышел в финал с лучшим результатом (47,11 секунды), установив рекорд Европы. Другой россиянин Андрей Минаков стал пятым и не сумел выйти в финал.

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Во вторник Колесников стал серебряным призером в плавании на 100 м на спине, золото выиграл его соотечественник Евгений Рылов.

Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 м на спине (23,80).

Минакову 19 лет, на его счету две серебряные медали чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем и на 100 м баттерфляем, а также бронза мирового первенства в комбинированной эстафете 4х100 м. Ему принадлежит золотая медаль чемпионата Европы в эстафете 4х100 м кролем.

Финальный заплыв на дистанции 100 метров вольным стилем состоится 29 июля.

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