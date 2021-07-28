Чупков вышел в финал Олимпиады в плавании на 200 метров брассом

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Россиянин Антон Чупков вышел в финал Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 метров брассом.

Колесников с рекордом Европы вышел в финал Олимпиады в плавании на 100 м вольным стилем

Чупков занял четвертое место во втором полуфинальном заплыве и квалифицировался в финал с седьмым результатом. Другой россиянин Кирилл Пригода занял пятое место в полуфинальном заплыве и не пробился в финал.

Чупкову 24 года, на данной дистанции ему принадлежит мировой рекорд (2 минуты 6,12 секунды). Он является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2016 года в данной дисциплине.

25-летний Пригода является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира (100 м брассом, комбинированная эстафета).

Финальный заплыв на дистанции 200 метров брассом пройдет 29 июля.