Кузютина: весь зал болел за Таймазову в поединке с японской дзюдоисткой на Олимпиаде

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Мадина Таймазова показала пример стойкости для всех дзюдоистов, в полуфинальном поединке на Олимпиаде в Токио за нее болел весь зал. Об этом ТАСС рассказала бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро российская дзюдоистка Наталья Кузютина.

Таймазова выиграла бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 70 кг, в поединке за бронзовую награду она победила представительницу Хорватии Барбару Матич. Эта медаль стала первой для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. В полуфинале турнира Таймазова уступила японке Тидзуру Араи в самом продолжительном поединке на Олимпиаде в Токио (16 минут 41 секунда). Российская спортсменка покинула татами в сопровождении врачей, схватка за бронзу состоялась спустя час после полуфинала.

"Не представляю, сколько сил понадобилось Мадине, она пример стойкости и силы духа не только для девочек, но и для мальчиков! За всю свою спортивную карьеру я еще никогда не видела такого волевого бойца, как Мадина, ведь она выстояла три голденскора (дополнительное время схватки, продолжающееся до первого очка- прим. ТАСС), два из которых длились более 10 минут! Мадина была сегодня в своей лучшей форме", - отметила Кузютина.

"Весь зал видел ее борьбу с японкой, весь зал болел за нее и видел отношение судей к японке. Бронза Мадины - это настоящее золото! Она сделала все возможное, настроилась на борьбу и сделала все для этого. Она просто молодец, невероятный человек, восхищаюсь ее стойкостью, силой духа, волей к победе", - добавила собеседница ТАСС.

Таймазовой 22 года, в ее активе бронзовая медаль чемпионата мира (2019) в командном турнире, также она является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2021) и победительницей турнира Большого шлема в Казани (2021).