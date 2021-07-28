Поздняков заявил, что восхищен выступлением дзюдоистки Таймазовой на Олимпиаде в Токио

Таймазова выиграла бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 70 кг. В поединке за третье место она победила представительницу Хорватии Барбару Матич. По ходу турнира россиянка получила травму глаза. Полуфинальный поединок

Таймазовой с соперницей из Японии побил рекорд по продолжительности на этой Олимпиаде - он длился почти 17 минут.

"Безусловно, это необычная история. Когда три схватки на Олимпиаде борются в "голден скор" (дополнительное время - прим. ТАСС), конечно же, это для любого спортсмена испытание, - сказал Поздняков. - Но Мадина - просто молодец, мужественно держалась, сражалась до последнего, поэтому ее бронза с отливом золота. Ведь самое главное - она не соперницу преодолела, она себя преодолела - боролась до конца, стойкий и мужественный человек".

"А это качество в людях либо есть, либо нет. В ней оно есть, поэтому я просто восхищаюсь этой бронзовой медалью", - добавил он.