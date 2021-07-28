Нифонтов считает, что судьи пожалели японку в схватке с российской дзюдоисткой Таймазовой

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне в дзюдо Иван Нифонтов считает, что в спорной полуфинальной схватке россиянки Мадины Таймазовой и двукратной чемпионки мира японки Тидзуру Араи в весовой категории до 70 кг судьи пожалели представительницу страны - организатора Олимпиады, хотя за запрещенные приемы ее надо было снимать с турнира. Таким мнением Нифонтов поделился с ТАСС.

Таймазова выиграла бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 70 кг. В поединке за третье место она победила представительницу Хорватии Барбару Матич. По ходу турнира россиянка получила травму глаза. Полуфинальный поединок Таймазовой с соперницей из Японии побил рекорд по продолжительности на этой Олимпиаде - он длился почти 17 минут. Араи несколько раз практически выламывала руку Таймазовой. В еще одном из спорных моментов судьи отдали предпочтение представительнице страны, принимающей Игры.

"Понятно, что схватка была спорная, японка делала запрещенный прием, но судьи почему-то не реагировали, пожалели хозяйку Игр, ее надо было снимать. Но у Мадины еще есть шанс завоевать золото в составе команды, - сказал Нифонтов. - Для человека, который взял бронзу в таком юном возрасте, все еще впереди, и турнир еще не закончился. Надо сконцентрироваться на соревнованиях смешанных команд".

"Мадина все равно молодец - побилась, бронзу завоевала. Мы видим, турнир для сборной России идет непросто. Ей можно гордиться, он сделала все что могла. Будем надеяться, что у нее еще будет шанс побороться за золото в составе сборной команды, у нее еще есть время восстановиться, надо настроиться как следует, мы все очень ждем медалей", добавил Нифонтов.