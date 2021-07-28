Тменов: поединок дзюдоисток Таймазовой и Араи на Играх - это повод пересмотреть систему

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Игр в Афинах Тамерлан Тменов считает полуфинальный поединок российской дзюдоистки Мадины Таймазовой и двукратной чемпионки мира японки Тидзуру Араи на Олимпиаде в Токио поводом для пересмотра существующих правил, согласно которым протест не может повлиять на решение судей. Таким мнением Тменов поделился с ТАСС.

Таймазова выиграла бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 70 кг. В поединке за третье место она победила представительницу Хорватии Барбару Матич. По ходу турнира россиянка получила травму глаза. Полуфинальный поединок Таймазовой с соперницей из Японии побил рекорд по продолжительности на этой Олимпиаде - он длился почти 17 минут. Араи несколько раз практически выламывала руку Таймазовой. В еще одном из спорных моментов судьи отдали предпочтение представительнице страны, принимающей Игры.

"Сложно комментировать этот поединок, не находясь в Токио, со стороны, и у каждого из нас свое мнение. Но такое часто встречается, поэтому сейчас уже каждый со своей медалью, все уже случилось. У судей свои оценки, практики протестов нет - решение не отменяют, таковы правила. Может быть, и пора это все пересмотреть, тем более что в каждый олимпийский цикл что-то меняется, а эта схватка была показательной", - сказал Тменов.

"Мадина - молодец, все болели за нее, и весь зал в Токио болел, и она показала характер, достойный уважения. Ее медаль, как говорят, "с золотым напылением". Она молодая, все у нее впереди, у нее для победы все есть - и характер, и техника. А до Парижа всего два с половиной года", - подчеркнул Тменов.