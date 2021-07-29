Свирин: путь гребцов Степановой и Орябинской к серебру Игр похож на американские горки

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин очень рад тому, что серебряным призерам Олимпийских игр в Токио в соревнованиях женских распашных двоек без рулевого Василисе Степановой и Елене Орябинской удалось прервать 17-летную безмедальную олимпийскую серию в российском гребном спорте. Путь этих спортсменок к медалям был похож на американские горки, заявил Свирин журналистам.

Первыми финишировали представительницы Новой Зеландии Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер, показавшие результат 6 минут 50,19 секунды. Степанова и Елена Орябинская уступили победительницам 1,26 секунды. Бронзовые медали завоевали канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс (+1,91).

"Голос сорван, очень рады, что путь, который прошли наши спортсмены, в частности Василиса и Елена, реализовался в медаль. Думаю, это хорошее окончание проекта, начатого 8 месяцев назад. Тем более, мы прервали череду неудач, длившуюся 17 лет, теперь у нас снова есть олимпийская медаль", - сказал Свирин.

"В наших планах стояли две медали. Но у всех нас были американские горки с попаданием на Олимпийские игры, после чего общее мнение было такое: "Да куда там, какие награды? Сначала нужно попасть в Токио". Но потом мы перевыполнили план по лицензиям, а после тренировочных мероприятий, которые мы провели вместе со сборными Греции и Сербии, пришло понимание, что есть шанс побороться не за одну медаль", - подчеркнул глава ФГСР.

В предварительном заплыве россиянки обошли действующих олимпийских чемпионок из Великобритании. "И после этого однозначно понял, что будем бороться за место на подиуме", - заключил Свирин.

Для сборной России на Олимпиадах эта медаль стала первой в академической гребле с 2004 года. В Афинах золото в четверках парных завоевали Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Свирин и Николай Спинев.