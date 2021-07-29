Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов рассказал, что травма руки его не беспокоит

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июля. /ТАСС/. Российский тхэквондист Максим Храмцов, получивший внутрисуставной перелом, рассказал, что отлично себя чувствует и уже забыл про травму. Об этом он сообщил журналистам утром в четверг в Нижневартовске, куда вернулся после победы на Олимпийских играх.

26 июля Храмцов завоевал золото на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 80 кг, победив в финале спортсмена из Иордании Салеха аль-Шарабати. Это первое в истории олимпийское золото российских тхэквондистов. Спортсмен получил перелом руки в первом поединке олимпийского турнира.

"Вообще не обращал внимания [на травму во время олимпийского турнира], руку заморозил и продолжал драться. Только перед финальным боем уже почувствовал, что перелом, потому что большой перерыв был (между полуфиналом и финалом прошло несколько часов - прим. ТАСС), и это дало о себе знать. Сейчас отлично себя чувствую. Уже забыл про это", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о полученном повреждении.

Храмцов также сообщил журналистам, что ему немного дадут отдохнуть после прилета в Нижневартовск, а потом спортсмен вернется к тренировкам. "Весь график [тренировок] расписан, сегодня до обеда мне дадут отдохнуть. Сейчас поеду отдыхать. Как я люблю отдыхать? В компании друзей, близких, которые сейчас меня здесь встречают", - сказал он.

Храмцову 23 года, он является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Спортсмен пять раз побеждал на этапах Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.