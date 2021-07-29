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XXXII летние Олимпийские игры

Волков: справедливость важнее шансов Ефимовой бороться за медаль на 200-метровке брассом

Трехкратный олимпийский призер в плавании считает, что не дать Марии Темниковой выступить в данной дисциплине на Олимпиаде стало бы большой ошибкой
Юлия Ефимова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Юлия Ефимова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Справедливость в отношении российской пловчихи Марии Темниковой и ее участия в Олимпийских играх в Токио была важнее, чем возможные шансы Юлии Ефимовой бороться за медали на дистанции 200 метров брассом. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный призер Игр и чемпионатов мира Дмитрий Волков.

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Ефимова в апреле на чемпионате страны не отобралась на Олимпийские игры на дистанции 200 м брассом, став третьей и уступив Евгении Чикуновой и Темниковой, однако до старта Игр на международных соревнованиях сумела улучшить свое время. Несмотря на это, тренерский штаб сборной решил не менять критерии отбора.

"Существуют ошибки куда более радикальные, более критичные, - сказал Волков. - В данном случае нарушить справедливость в отношении Темниковой и не дать ей выступить на Олимпийских играх было бы куда большей смысловой, человеческой, технической ошибкой, чем нарушить существующие правила, закон попадания в сборную страны на Олимпиаду. Темникова заслужила [шанс выступить на Олимпиаде] своим результатом, Ефимова не смогла ей в тот момент ничего противопоставить. Я согласен, что, возможно, у Ефимовой было больше шансов побороться в финале за медали Олимпиады, но жизнь показывает, что справедливость выше закона".

Темникова в четверг не сумела выйти в финал на дистанции 200 м брассом. Ефимова является действующей чемпионкой мира в этой дисциплине. На Олимпиаде она проплыла только одну личную дистанцию - 100 м брассом, в которой заняла пятое место.

Теги
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