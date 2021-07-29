Состав сборной России по пляжному футболу на домашний ЧМ определен на 80%

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Состав российской команды по пляжному футболу на домашний чемпионат мира определен на 80%. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Михаил Лихачев.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". Сборная России в группе А сыграет с командами США, Парагвая и Японии. Игры состоятся 19, 21 и 23 августа.

"1 августа мы соберемся на учебно-тренировочный сбор, - сказал Лихачев. - Сейчас футболисты получили от меня задания и выполняют их в группах в своих городах. В воскресенье мы встретимся, поговорим и приступим к учебно-тренировочной работе, направленной на хорошее выступление на чемпионате мира".

"Во второй части нашего сбора запланирован товарищеский матч, он состоится 14 августа. Это, можно сказать, будет наш экзамен перед чемпионатом мира. У нас намечен только один матч, и мы надеемся увидеть прообраз нашей игры уже в этой встрече", - добавил собеседник агентства.

Также Лихачев отметил, что представление об окончательном составе сборной России на чемпионат мира еще не сформировано. "На 80% мы понимаем, кто будет в окончательной заявке. Но есть еще время, есть тренировки. Та работа, которую мы проделаем, поможет нам в определении окончательного состава", - отметил старший тренер сборной России.

"У нас есть видеозаписи игр наших соперников. Прежде всего наша голова занята матчем с командой США, матчем против которой мы стартуем на чемпионате мира, - будем детально изучать соперников и расскажем ребятам о том, каким видим футбол в игре этой командой. Что касается сборных Японии и Парагвая, игра первого тура между ними для нас будет самой главной, потому что она будет отражать текущее состояние этих команд", - резюмировал Лихачев.

О сборной России на ЧМ-2021

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве, на соревновании они будут представлять команду Российского футбольного союза. На форме российской команды будет отсутствовать герб страны, государственный гимн заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.