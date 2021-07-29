Обмены россиян и вратарская чехарда. В НХЛ открылось трансферное окно

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Защитник Никита Задоров стал игроком "Калгари", нападающий Евгений Дадонов перешел в "Вегас", а форвард Максим Мамин решил вернуться из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) во "Флориду". Вечером в среду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) открылось трансферное окно.

Несмотря на то, что рынок свободных агентов открылся только 28 июля, за последнюю неделю в НХЛ произошло несколько громких обменов и продлений контрактов. Так, российский нападающий Павел Бучневич подписал четырехлетнее соглашение с "Сент-Луисом", куда его обменяли из "Нью-Йорк Рейнджерс", а два капитана - Александр Овечкин ("Вашингтон") и Габриэль Ландескуг ("Колорадо") - продлили свои контракты на пять и восемь лет соответственно. "Вегас" неожиданно для всех обменял в "Чикаго" голкипера Марка-Андре Флёри, который по итогам прошедшего сезона получил приз "Везина Трофи", вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата. Для российских болельщиков открытие трансферного окна в НХЛ началось с обмена Никиты Задорова из "Чикаго" в "Калгари". В прошедшем сезоне защитник провел в регулярном чемпионате 55 игр и набрал 8 (1 гол + 7 передач) очков. "Чикаго" в результате обмена получил право выбора в третьем раунде драфта 2022 года. Еще одной новостью стало подписание "Флоридой" контракта с нападающим Максимом Маминым. В 2016 году он был задрафтован клубом под общим 175-м номером, а 2017-м провел за "Флориду" 33 игры и набрал 4 очка (3+1). Он вернулся в московский ЦСКА в 2018 году и вместе с клубом стал обладателем Кубка Гагарина, забив победный гол в ворота омского "Авангарда" в заключительном матче финальной серии, после чего провел в составе армейцев еще два сезона. "Вегас" продолжил совершать неожиданные обмены. В результате одной из таких сделок состав полуфиналиста Кубка Стэнли сезона-2020/21 пополнил российский нападающий Евгений Дадонов, который в прошедшем сезоне сыграл 55 матчей, забросил 13 шайб и отдал 7 голевых передач за "Оттаву". Клуб из столицы Канады получил защитника Ника Холдена и право выбора в третьем раунде драфта 2022 года. Контракт Дадонова с зарплатой $5 млн в год истечет по окончании сезона-2022/23. Подтвердились слухи о возвращении в НХЛ лучшего снайпера КХЛ в прошедшем сезоне (38 голов) чешского нападающего Дмитрия Яшкина: форвард, выступавший за московское "Динамо", подписал соглашение с "Аризоной" сроком на один год. Также "Аризона" заключила трехлетний контракт новичка с британским нападающим Лиамом Кирком, который на чемпионате мира 2021 года в Риге разделил звание лучшего снайпера с канадцем Эндрю Манджапане. А "Миннесота" объявила о подписании контракта на два сезона ($2,25 млн в год) с защитником Дмитрием Куликовым, который по ходу прошлого сезона был обменян из "Нью-Джерси" в "Эдмонтон". Переходы вратарей После пяти сезонов в "Торонто" клуб покинул датский вратарь Фредерик Андерсен. На правах свободного агента он перешел в "Каролину", с которой подписал контракт на два года ($4,5 млн в год). На смену ему из "Каролины" пришел чех Петр Мразек, "Торонто" заключил с ним трехлетнее соглашение ($3,8 млн в год).

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Помимо Андерсена канадский клуб покинул также вратарь Давид Риттих. Он продолжит карьеру в "Нэшвилле", с которым подписал однолетний контакт на сумму $1,25 млн. А "Каролина" подписала голкипера "Аризоны" Антти Раанту. Финн проведет в клубе год и заработает $2 млн. Сменил клубную прописку и обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе "Вашингтона" Брэйден Холтби. Накануне "Ванкувер", в котором он провел прошедший сезон, выкупил его контракт. С открытием трансферного окна Холтби стал игроком "Далласа" и, вероятнее всего, будет делить игровое время с россиянином Антоном Худобиным. "Сиэтл", которому предстоит провести свой первый сезон в НХЛ, на драфте расширения не стал собирать звезд, хотя в списке доступных вратарей были и Бен Бишоп из "Далласа", и Кэри Прайс из "Монреаля", и тот же Холтби. Вместо этого клуб выбрал Витека Ванечека из "Вашингтона", но только для того, чтобы обменять его обратно в столичный клуб на выбор на драфте НХЛ 2023 года. Вместо Ванечека "Сиэтл" подписал контракт, рассчитанный на шесть лет ($5,9 млн в год), с Филиппом Грубауэром из "Колорадо", сменщиком которого будет Крис Дриггер. "Колорадо" же в поисках нового первого номера совершил обмен с "Аризоной" и получил Дарси Кемпера, который был основным вратарем сборной Канады на победном для нее чемпионате мира в Риге. В обратном же направлении отправился защитник Коннор Тимминс, также "Аризона" получила право выбора в первом раунде драфта НХЛ 2022 года и условный третий раунд на драфте 2024-го. Ожидаемо подписал вратаря "Бостон" - у Туукки Раска все еще нет контракта на следующий сезон, зато есть травма, восстановление от которой займет больше времени, чем осталось до начала сезона-2021/22. Линус Улльмарк, который до этого играл в "Баффало", подписал с "Бостоном" контракт на четыре года ($5 млн в год). "Тампа" сохранила Пойнта В прошедшем сезоне "Тампа" завоевала второй подряд Кубок Стэнли, превысив в плей-офф потолок зарплат на $17,34 млн. Для того, чтобы вписаться в него в предстоящем регулярном чемпионате, руководству клуба необходимо активно проявлять себя на трансферном рынке. Чуть раньше, чем открылось окно, "Тампа" совершила обмен с "Чикаго", в результате которого нападающий Тайлер Джонсон покинул стан чемпионов, а они забрали контракт завершившего карьеру канадского защитника Брента Сибрука.

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Также "Тампа" лишилась защитника Дэвида Савара, который перешел в "Монреаль". Контракт с игроком линии обороны рассчитан на четыре года. Клуб покинул и форвард Блейк Коулман, который подписал шестилетний контракт с "Калгари". Не обошлось и без новичков в составе чемпиона. "Тампа" подписала однолетний контракт на $900 тыс. с 36-летним голкипером Брайаном Эллиоттом, который в прошлом сезоне играл за "Филадельфию". Кроме того, в "Тампу" после одного сезона в "Торонто" вернулся защитник Зак Богосян, который в составе команды из Флориды выигрывал Кубок Стэнли в сезоне-2019/20. Соглашение с ним рассчитано на три года, он будет зарабатывать $850 тыс. в год. Но главной новостью стало то, что клубу удалось договориться о новом соглашении с нападающим Брэйденом Пойнтом. Текущий контракт игрока с клубом действует до окончания следующего сезона, по нему он получает $6,75 млн в год. Новое соглашение начнет действовать с сезона-2022/23 и рассчитано на восемь лет, зарплата форварда составит $9,5 млн в год. Столько же получают российские хоккеисты команды нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский. Это самые высокооплачиваемые игроки "Тампы". Громкие имена и российские интриги "Анахайму" удалось сохранить одного из своих ключевых игроков, подписав новый контракт на один сезон с двукратным олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Стэнли Райаном Гецлафом. Гецлаф является лидером "Анахайма" по количеству сыгранных матчей за клуб (1 101) и числу голевых передач (703), он занимает второе место по набранным очкам (982) и четвертое - по голам (279). Также Гецлаф - рекордсмен клуба по количеству заброшенных шайб (37), голевых передач (83) и набранных очков (120) в играх плей-офф. "Эдмонтон" подписал нападающего Зака Хаймана на семь лет и будет платить форварду $5,5 млн в год. "Торонто", в составе которого форвард играл с 2016 года, не решился потратить такие деньги. Таким образом, Хайман стал третьим в списке самых высокооплачиваемых игроков "Эдмонтона". Контракт на тот же срок подписал защитник Дуги Хэмилтон, который перешел из "Каролины" в "Нью-Джерси", но получать он будет гораздо больше - $9 млн в год.

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