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XXXII летние Олимпийские игры

Таов: после олимпийской медали Ильясова стало чуть полегче на душе

По словам главного тренера мужской сборной России, дзюдоист отдал все силы для достижения этой победы
Главный тренер мужской сборной команды ОКР Хасанби Таов Красильников Станислав/ТАСС
Описание
Главный тренер мужской сборной команды ОКР Хасанби Таов
© Красильников Станислав/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Нияз Ильясов отдал максимум сил, чтобы завоевать олимпийскую медаль. Об этом ТАСС рассказал главный тренер мужской российской команды Хасанби Таов.

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Ильясов победил представителя Грузии Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 100 кг. Ильясов выиграл вторую медаль для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. В среду Мадина Таймазова завоевала бронзу в весовой категории до 70 кг.

"Честно говоря, Нияз боролся очень хорошо, забрал ее [бронзу], и даже слов нет, чтобы выразить сейчас эмоции. Он максимум сил отдал, чтобы добыть ее для нашей команды. Что касается проигрыша [Жорже] Фонсеке, он очень хорошо боролся с ним, на равных, нельзя говорить, что португалец доминировал", - сказал Таов.

"После первой медали мужской команды на душе стало чуть-чуть полегче, но завтра еще один важный день, а потом турнир смешанных команд, - добавил специалист. - Что касается Тамерлана Башаева, которому предстоит побороться с Тедди Ринером, то Тамерлан готов биться. Он очень заряжен, все хорошо".

Ильясову 25 лет, он является серебряным (2019) и бронзовым (2018) призером чемпионатов мира, двукратным победителем турниров Большого шлема (2018, 2020). Олимпиада завершится 8 августа.

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