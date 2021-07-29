Таов: после олимпийской медали Ильясова стало чуть полегче на душе

Ильясов победил представителя Грузии Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 100 кг. Ильясов выиграл вторую медаль для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. В среду Мадина Таймазова завоевала бронзу в весовой категории до 70 кг.

"Честно говоря, Нияз боролся очень хорошо, забрал ее [бронзу], и даже слов нет, чтобы выразить сейчас эмоции. Он максимум сил отдал, чтобы добыть ее для нашей команды. Что касается проигрыша [Жорже] Фонсеке, он очень хорошо боролся с ним, на равных, нельзя говорить, что португалец доминировал", - сказал Таов.

"После первой медали мужской команды на душе стало чуть-чуть полегче, но завтра еще один важный день, а потом турнир смешанных команд, - добавил специалист. - Что касается Тамерлана Башаева, которому предстоит побороться с Тедди Ринером, то Тамерлан готов биться. Он очень заряжен, все хорошо".

Ильясову 25 лет, он является серебряным (2019) и бронзовым (2018) призером чемпионатов мира, двукратным победителем турниров Большого шлема (2018, 2020). Олимпиада завершится 8 августа.