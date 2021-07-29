Дериглазова заявила, что после победы в Токио может вернуться на родину с чистой совестью

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российская рапиристка Инна Дериглазова призналась, что после победы на Олимпийских играх может вернуться на родину с чистой совестью. Об этом она сказала журналистам.

В четверг Дериглазова в составе сборной России выиграла золото в командном олимпийском турнире. Ранее в индивидуальных соревнованиях она завоевала серебро. Российские рапиристки победили сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34. Сборную России на турнире представляли Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.

"Мы с девочками настроились на победу - мы действительно ее заслужили, много старались, много труда вложено в победу. Наверное, завоевав серебро в личных соревнованиях и оставшись недовольна, я жаждала этого золота, теперь с чистой совестью могу вернуться на родину. Я благодарна всем, кто болел за меня, переживал, мне пришло очень много звонков и сообщений. Многие меня утешали, когда я завоевала серебро, было много мотивирующих слов, для меня это очень важно - уехать с золотой медалью", - сказала Дериглазова.

В предыдущий раз российские рапиристки завоевали золотые медали в командном первенстве на Олимпийских играх в 2008 году в Пекине. Тогда чемпионками стали Светлана Бойко, Аида Шанаева, Виктория Никишина и Евгения Ламонова. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне российские рапиристки Дериглазова, Коробейникова, Шанаева и Камилла Гафурзянова стали серебряными призерами. На Играх 2016 года командный турнир рапиристок не проводился.