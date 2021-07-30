Чикунова заявила, что хотела бы повторить спортивный путь Юлии Ефимовой

Чикунова заняла четвертое место, победительницей с мировым рекордом стала южноафриканка Татьяна Скунмакер. Чикуновой 16 лет, она является чемпионкой России и призером чемпионата Европы. Ефимовой - 29 лет, Игры в Токио для нее являются четвертыми и заключительными в карьере.

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российская пловчиха Евгения Чикунова хотела бы повторить спортивный путь своей именитой соотечественницы - шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой. Об этом она рассказала журналистам после финального заплыва на дистанции 200 метров брассом.

"Я бы хотела повторить такую же долгую и невероятную карьеру, как у Юлии, это можно воспринимать как большую цель, - сказала Чикунова. - Очень классно иметь такие же заслуги, как и у Юлии. Она вызывает только восхищение, буду стараться плавать так же долго".

"Я раньше думала, что Юля не то чтобы зазвездилась, но держится в стороне от остальных, - добавила она. - Но, пообщавшись с ней, могу сказать, что она очень дружелюбная, всегда подскажет и поддержит. Она открыта для помощи, я рада, что могу с ней контактировать".

27 июля Ефимова заявила, что может выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже. "Хотела бы я с ней там увидеться? Это не от меня зависит. Любое ее решение стоит уважать. По ходу карьеры она столкнулась со многими трудностями, я не представляю, как она со всем этим справилась, со всем этим хейтом и осуждением", - отметила Чикунова.

Ранее 16-летняя спортсменка заявила, что по ходу Олимпиады столкнулась с травлей в интернете. Рассказывая об этом журналистам, она не смогла сдержать слез.