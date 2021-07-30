Допинговое эхо. Пловец из США едва не устроил скандал, уступив Рылову олимпийское золото

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Американцы на Олимпийских играх в Токио вновь проиграли в плавании свою коронную дистанцию Евгению Рылову, и на этот раз все же не удержались от намеков на нечестную победу российского спортсмена. Громкий скандал чуть не спровоцировал Райан Мёрфи, занявший на дистанции 200 м на спине второе место. Сразу после заплыва он заявил журналистам: "Я участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым". Высказывание оставалось незамеченным до тех пор, пока на пресс-конференции, начавшейся через несколько минут после церемонии награждения, у российского спортсмена не поинтересовались, как он отнесся к словам американца. Рылова вопрос застал врасплох - времени ознакомиться с заявлением соперника у него, понятное дело, не было. "Честно, не слышал этот комментарий, поэтому ничего ответить не могу", - сказал россиянин. Он добавил, что всегда выступает за честный спорт. "Я всегда сдаю допинг-тесты, заполняю АДАМС (систему антидопингового администрирования и менеджмента - прим. ТАСС) и всегда плыву от всей души и честно, - рассказал спортсмен. - Этому я посвятил всю жизнь, не смог бы себя простить, если бы что-то применял". Комментарий в спину В этот момент рядом с Рыловым и бронзовым медалистом из Великобритании Люком Гринбанком сидел Мёрфи. Следующие вопросы полетели ему. Тут американец уже был вынужден быть более деликатным, от прямых выпадов в сторону Рылова он уклонился.

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"Не было никаких обвинений, я поздравляю Евгения и Люка, они проделали невероятную работу, они очень талантливые пловцы, - сказал Мёрфи. - Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания должна быть более транспарентной. Я не подозреваю Евгения [в употреблении допинга]". Он отметил, что просто поднял проблему допинга в плавании, указав на то, что международная федерация должна лучше бороться с этой проблемой. Но и про допинговый скандал в российском спорте упомянул, хотя тоже с оговоркой. "Люди должны знать больше об этой ситуации. Я стараюсь быть лучшим в плавании, поэтому у меня нет времени вникать в эту ситуацию, и это проблема. Я не знаю многого об этом, чтобы на 100 процентов дать четкий ответ", - сказал Мёрфи. Рылов достойно справился с таким поворотом чемпионской пресс-конференции, он даже с пониманием отнесся к словам соперника. Во всяком случае, публично американцу предъявлять претензии он не стал. "Наверное, Райан имеет полное право так думать - поводы были, никто факта проблемы не отменял. Как есть, так есть, мы здесь и сейчас, а не в прошлом, будем ждать, что будет дальше. Открыто он мне ничего не предъявил, поэтому я ничего против него не имею", - добавил Рылов, который наравне с другими российскими спортсменами на Олимпиаде в Токио вынужден выступать без государственных символов - таковы последствия допингового скандала в российском спорте. На этом тема была закрыта. Скандал удалось замять, но осадок все же остался. Без рекорда и золото не в радость Как остался осадок от случившегося у американцев. Они проиграли Рылову на обеих коронных дистанциях - в плавании на спине спортсмены из США на Олимпиадах не проигрывали с 1996 года. Единственное, что у них осталось, - рекорд мира. Он все еще принадлежит пятикратному олимпийскому чемпиону Аарону Пирсолу.

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