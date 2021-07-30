Допинговое эхо. Пловец из США едва не устроил скандал, уступив Рылову олимпийское золото

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Американцы на Олимпийских играх в Токио вновь проиграли в плавании свою коронную дистанцию Евгению Рылову, и на этот раз все же не удержались от намеков на нечестную победу российского спортсмена. Громкий скандал чуть не спровоцировал Райан Мёрфи, занявший на дистанции 200 м на спине второе место.
Сразу после заплыва он заявил журналистам: "Я участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым".
Высказывание оставалось незамеченным до тех пор, пока на пресс-конференции, начавшейся через несколько минут после церемонии награждения, у российского спортсмена не поинтересовались, как он отнесся к словам американца. Рылова вопрос застал врасплох - времени ознакомиться с заявлением соперника у него, понятное дело, не было. "Честно, не слышал этот комментарий, поэтому ничего ответить не могу", - сказал россиянин.
Он добавил, что всегда выступает за честный спорт. "Я всегда сдаю допинг-тесты, заполняю АДАМС (систему антидопингового администрирования и менеджмента - прим. ТАСС) и всегда плыву от всей души и честно, - рассказал спортсмен. - Этому я посвятил всю жизнь, не смог бы себя простить, если бы что-то применял".
Комментарий в спину
В этот момент рядом с Рыловым и бронзовым медалистом из Великобритании Люком Гринбанком сидел Мёрфи. Следующие вопросы полетели ему. Тут американец уже был вынужден быть более деликатным, от прямых выпадов в сторону Рылова он уклонился.
"Не было никаких обвинений, я поздравляю Евгения и Люка, они проделали невероятную работу, они очень талантливые пловцы, - сказал Мёрфи. - Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания должна быть более транспарентной. Я не подозреваю Евгения [в употреблении допинга]". Он отметил, что просто поднял проблему допинга в плавании, указав на то, что международная федерация должна лучше бороться с этой проблемой. Но и про допинговый скандал в российском спорте упомянул, хотя тоже с оговоркой.
"Люди должны знать больше об этой ситуации. Я стараюсь быть лучшим в плавании, поэтому у меня нет времени вникать в эту ситуацию, и это проблема. Я не знаю многого об этом, чтобы на 100 процентов дать четкий ответ", - сказал Мёрфи.
Рылов достойно справился с таким поворотом чемпионской пресс-конференции, он даже с пониманием отнесся к словам соперника. Во всяком случае, публично американцу предъявлять претензии он не стал.
"Наверное, Райан имеет полное право так думать - поводы были, никто факта проблемы не отменял. Как есть, так есть, мы здесь и сейчас, а не в прошлом, будем ждать, что будет дальше. Открыто он мне ничего не предъявил, поэтому я ничего против него не имею", - добавил Рылов, который наравне с другими российскими спортсменами на Олимпиаде в Токио вынужден выступать без государственных символов - таковы последствия допингового скандала в российском спорте.
На этом тема была закрыта. Скандал удалось замять, но осадок все же остался.
Без рекорда и золото не в радость
Как остался осадок от случившегося у американцев. Они проиграли Рылову на обеих коронных дистанциях - в плавании на спине спортсмены из США на Олимпиадах не проигрывали с 1996 года. Единственное, что у них осталось, - рекорд мира. Он все еще принадлежит пятикратному олимпийскому чемпиону Аарону Пирсолу.
И для Рылова это проблема - особой радости ему не доставила даже вторая победа на Олимпиаде. "Пока лучший в мире - Аарон Пирсол, это все, что я могу сказать, - ответил Рылов на вопрос, считает ли он себя лучшим на планете. - Выпендриваться и говорить, что мог лучше, наверное, будет лишним".
Рылов победил с результатом 1 минута 53,27 секунды. Рекорд Пирсола - 1.51,92. "Время относительно слабое. Да, относительно гидрокостюмов оно хорошее, но это уже рабочее для меня время, которое я показываю с 2017 года", - заметил он.
Чтобы добиться своей цели, Рылов в будущем намерен отказаться от одной из дистанций. Готовить обе - невероятно тяжело, так мучить организм он дальше не хочет. Предпочтение коротким дистанциям - 50 м и 100 м, однако мечта стать рекордсменом мира на 200 м тоже не покидает.
Рылов - единственный российский пловец, сумевший победить на Олимпиаде в Токио. Впереди у него еще выступление в комбинированной эстафете, возможно - смешанной эстафете. Однако победить там будет сложно. При этом в Токио он стал первым из российских спортсменов двукратным чемпионом. Через час его достижение повторила стрелок Виталина Бацарашкина.
В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 17 золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте идет команда Японии (15-4-7), третью строчку занимает сборная США (14-16-11). Россияне располагаются на четвертой строчке (10-12-9).