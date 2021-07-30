Олимпийский чемпион Кафельников не удивлен выходу Хачанова в финал на Играх в Токио

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Олимпийский чемпион 2000 года по теннису в мужском одиночном разряде, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников не удивлен выходу в финал на Играх в Токио россиянина Карена Хачанова. Об этом Кафельников сообщил ТАСС.

Хачанов в пятницу в полуфинале олимпийского турнира на Играх в Токио победил испанца Пабло Карреньо-Бусту. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянина, посеянного на турнире под 12-м номером.

"Для меня выход Карена в финал не стал абсолютной неожиданностью, - сказал Кафельников. - Для меня это был ожидаемый результат. Многие в финале ждали Даниила Медведева? Ощущения бывают обманчивы, особенно у тех, кто не разбирается в теннисе. Да, ожидали, но ситуация сложилась таким образом".

"Рад за Карена, представившийся ему шанс он использовал с вероятностью 200% и вышел в финал. Думаю, что в финале он будет играть с таким же настроем, как и сегодня. Мы все очень счастливы за него", - добавил олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде.