Олимпийский чемпион Кафельников не удивлен выходу Хачанова в финал на Играх в Токио

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Олимпийский чемпион 2000 года по теннису в мужском одиночном разряде, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников не удивлен выходу в финал на Играх в Токио россиянина Карена Хачанова. Об этом Кафельников сообщил ТАСС.
Хачанов в пятницу в полуфинале олимпийского турнира на Играх в Токио победил испанца Пабло Карреньо-Бусту. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянина, посеянного на турнире под 12-м номером.
"Для меня выход Карена в финал не стал абсолютной неожиданностью, - сказал Кафельников. - Для меня это был ожидаемый результат. Многие в финале ждали Даниила Медведева? Ощущения бывают обманчивы, особенно у тех, кто не разбирается в теннисе. Да, ожидали, но ситуация сложилась таким образом".
"Рад за Карена, представившийся ему шанс он использовал с вероятностью 200% и вышел в финал. Думаю, что в финале он будет играть с таким же настроем, как и сегодня. Мы все очень счастливы за него", - добавил олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде.
Мне очень хочется остаться единственным Российским теннисистом,который завоевал олимпийское золото. Но я буду абсолютно счастлив за Карена @karenkhachanov если такое же достижение он повторит завтра @Olympics— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) July 30, 2021
В финале 25-летний Хачанов встретится с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым. "Может быть, предпочтительнее было играть со Зверевым, но и [финал] с Джоковичем - неплохой вариант, с учетом того, что финальный матч будет не из пяти сетов, а из трех. Когда играешь против Джоковича, это большая разница, трехсетовый матч может пройти скоротечно. В любом случае, это финал, в нем могут быть какие-то непредвиденные обстоятельства со стороны соперника, поэтому абсолютно без разницы, с кем будет играть Карен", - добавил собеседник агентства.
Также вице-президент ФТР высказался по поводу того, что Хачанов может стать вторым после него олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде из России. "Я буду абсолютно искренне рад, если Карен завоюет золотую медаль. У меня не будет никаких угрызений совести. Карен сам будет понимать, когда время пройдет и он закончит карьеру, насколько это будет ценная награда. Надеюсь, она будет высшего достоинства", - резюмировал Кафельников.