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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер сборной назвал удовлетворительным выступление российских дзюдоистов на Олимпиаде

Хасанби Таов заявил, что благодарен каждому из выступавших под его руководством спортсменов
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Таов: после олимпийской медали Ильясова стало чуть полегче на душе

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российские дзюдоисты удовлетворительно выступили в личных дисциплинах на Олимпийских играх в Токио. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Хасанби Таов.

Россияне завоевали на Играх три бронзовые медали, они в активе Мадины Таймазовой (до 70 кг), Нияза Ильясова (до 100 кг) и Тамерлана Башаева (свыше 100 кг).

"Личные соревнования закончились, но, к сожалению, не так, как мы планировали, - сказал Таов. - Но все равно ребята бились до конца, и я благодарен каждому, они старались. Башаев и Ильясов с бронзой, они проявили характер, и я рад, что они с медалями. Тамик [Башаев] - герой, выиграл у двукратного олимпийского чемпиона (в четвертьфинале он победил француза Тедди Ринера - прим. ТАСС), схватка за выход в финал чуть не получилась".

"Японцы и грузины лучше боролись. Думал, надеялся, что у нас будет минимум три золотые награды. Результат назову удовлетворительным", - добавил собеседник агентства, отметив, что ответственность за определение состава и результат берет на себя.

Соревнования по дзюдо на Олимпиаде в Токио завершатся 31 июля командным турниром.

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XXXII летние Олимпийские игры
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