Пловец Минаков заявил, что разговоры о медалях помешали ему выступать на Олимпиаде

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Разговоры о том, что российские пловцы на Олимпиаде в Токио должны завоевать много медалей, помешали настрою Андрея Минакова на соревнования. Об этом пловец рассказал журналистам после четвертого места на дистанции 100 м баттерфляем.

Победителем с мировым рекордом стал американец Калеб Дрессел (49,45 секунды). Второе место занял венгр Криштоф Милак, третье - швейцарец Ноэ Понти.

"Хотелось бы вернуться домой с медалью, - сказал Минаков. - Что мне очень не нравится, так это разговоры о том, что у нас есть шансы на медали, в той же эстафете 4 по 100. Я считаю, что это эмоционально повлияло как на ребят, так и на меня: мы настраивались биться за медаль, но, к сожалению, не получилось".

"Нужно было эмоционально перенастроиться. Но все идет своим чередом, это судьба - ее не нужно тревожить: если проигрываешь сегодня, значит, жизнь готовит крупную победу завтра", - добавил он.

Минаков на дистанции показал лучшее для себя время с 2019 года. "Есть понимание, что сделал все, что мог. Из-за этого не так обидно занимать четвертое место", - отметил он.

"Надо посмотреть на раскладку по дистанции, потому что мне кажется, что я допустил ошибку - слишком слабо начал, из-за этого швейцарец не так сильно отстал на первом "полтосе" и после обогнать меня на втором. Но я был готов к любому исходу: я мог быть как третьим, так и восьмым", - сказал Минаков, который поздравил швейцарца с третьим местом со словами "уважение превыше всего".