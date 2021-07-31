Вяхирева рассказала о преображении российских гандболисток на Олимпиаде

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские гандболистки в игре с француженками сумели сформировать командный дух, необходимый для успешного выступления на Олимпиаде. Об этом журналистам заявила лидер сборной России Анна Вяхирева.

Гандболистки России за медаль Игр получат больше денег от федерации, чем от государства

В субботу россиянки в матче группового этапа обыграли француженок со счетом 28:27. Ранее на турнире сборная России сыграла вничью с бразильянками (24:24), уступила шведкам (24:36) и обыграла венгерок (38:31).

"Я очень устала, единственное чувство, которое я испытываю - гордость за девчонок, потому что сегодня я почувствовала ту команду, которая и должна была приехать на Олимпиаду. Именно с таким духом мы должны двигаться по турниру и показывать именно такой жесткий, агрессивный гандбол, и самое главное - играть с огромным желанием", - сказала Вяхирева.

"Мы будем бороться до последнего мяча. Необходимая энергия витала на площадке, это то, что должно быть. Главное - не расслабляться", - добавила она.

Женская сборная России является победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.