Вяхирева рассказала о преображении российских гандболисток на Олимпиаде

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские гандболистки в игре с француженками сумели сформировать командный дух, необходимый для успешного выступления на Олимпиаде. Об этом журналистам заявила лидер сборной России Анна Вяхирева.
В субботу россиянки в матче группового этапа обыграли француженок со счетом 28:27. Ранее на турнире сборная России сыграла вничью с бразильянками (24:24), уступила шведкам (24:36) и обыграла венгерок (38:31).
"Я очень устала, единственное чувство, которое я испытываю - гордость за девчонок, потому что сегодня я почувствовала ту команду, которая и должна была приехать на Олимпиаду. Именно с таким духом мы должны двигаться по турниру и показывать именно такой жесткий, агрессивный гандбол, и самое главное - играть с огромным желанием", - сказала Вяхирева.
"Мы будем бороться до последнего мяча. Необходимая энергия витала на площадке, это то, что должно быть. Главное - не расслабляться", - добавила она.
Женская сборная России является победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.