Зыкова: серебро Олимпиады в стрельбе показало, что необходимо работать еще усерднее

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Зыкова, завоевавшая в субботу серебряную медаль Олимпиады в Токио в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений, считает, что данная награда Игр только доказала необходимость работать еще усерднее. Таким мнением спортсменка поделилась с журналистами.
Зыкова набрала 461,9 балла, уступив золото спортсменке из Швейцарии Нине Кристен (463,9 балла). Бронзовую медаль взяла россиянка Юлия Каримова (450,3 балла).
"Я очень рада результату. Немного расстроена, что чуть-чуть не хватило до золота. Но это только показало, что надо работать еще больше", - сказала Зыкова.
По ее словам, ей трудно далось ожидание выступления. "Ожидание было трудное - ребята уже выступают, занимают места, а ты все сидишь, ждешь, тренируешься", - добавила спортсменка.
Зыкова отметила, что волнение присутствовало как во время квалификации, так и во время финала соревнований. "Но я просто разговаривала с собой, говорила себе, что нужно работать до последнего выстрела, нужно все технически четко отрабатывать", - сказала спортсменка.
Зыковой 25 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира в командных соревнованиях (2018). В 2021 году россиянка выиграла три золотые медали на чемпионате Европы в командных соревнованиях и миксте.