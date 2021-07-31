Зыкова: серебро Олимпиады в стрельбе показало, что необходимо работать еще усерднее

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Зыкова, завоевавшая в субботу серебряную медаль Олимпиады в Токио в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений, считает, что данная награда Игр только доказала необходимость работать еще усерднее. Таким мнением спортсменка поделилась с журналистами.

Зыкова и Каримова завоевали серебро и бронзу Игр в стрельбе из винтовки из трех положений

Зыкова набрала 461,9 балла, уступив золото спортсменке из Швейцарии Нине Кристен (463,9 балла). Бронзовую медаль взяла россиянка Юлия Каримова (450,3 балла).

"Я очень рада результату. Немного расстроена, что чуть-чуть не хватило до золота. Но это только показало, что надо работать еще больше", - сказала Зыкова.

По ее словам, ей трудно далось ожидание выступления. "Ожидание было трудное - ребята уже выступают, занимают места, а ты все сидишь, ждешь, тренируешься", - добавила спортсменка.

Зыкова отметила, что волнение присутствовало как во время квалификации, так и во время финала соревнований. "Но я просто разговаривала с собой, говорила себе, что нужно работать до последнего выстрела, нужно все технически четко отрабатывать", - сказала спортсменка.

Зыковой 25 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира в командных соревнованиях (2018). В 2021 году россиянка выиграла три золотые медали на чемпионате Европы в командных соревнованиях и миксте.